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Сийярто: Большинство стран - членов ООН выступают за переговоры по Украине
Подавляющее большинство стран - членов ООН выступают за переговоры по Украине.
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире одного из местных телеканалов, сообщают РИА Новости.
По его словам, в отличие от трансатлантического сообщества, в частности, стран Евросоюза, подавляющее большинство стран - членов ООН выступают за мирное урегулирование. Сийярто убежден, что у конфликта нет решения на поле боя, он должен завершиться переговорами.
"Тут мы относимся к большинству. Это не ЕС, не трансатлантическое сообщество, тут массивное большинство - сторонники мира. Подавляющее большинство стран - членов ООН выступают за мирные переговоры и по возможности скорейшее завершение военных действий, и мы часть этого мирового большинства", - сказал венгерский дипломат.
Глава МИД Венгрии, находящийся на Саммите будущего в Нью-Йорке, ранее также заявил об угрозе третьей мировой войны или раскола мира на блоки. Он заверил, что Будапешт будет добиваться того, чтобы будущее стало эпохой мира.
По его словам, сегодня страны и политики, которые готовы работать над достижением мира в Украине, подвергаются нападениям в Европе.
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