Сийярто: Большинство стран - членов ООН выступают за переговоры по Украине

Подавляющее большинство стран - членов ООН выступают за переговоры по Украине.



Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире одного из местных телеканалов, сообщают РИА Новости.

По его словам, в отличие от трансатлантического сообщества, в частности, стран Евросоюза, подавляющее большинство стран - членов ООН выступают за мирное урегулирование. Сийярто убежден, что у конфликта нет решения на поле боя, он должен завершиться переговорами.

"Тут мы относимся к большинству. Это не ЕС, не трансатлантическое сообщество, тут массивное большинство - сторонники мира. Подавляющее большинство стран - членов ООН выступают за мирные переговоры и по возможности скорейшее завершение военных действий, и мы часть этого мирового большинства", - сказал венгерский дипломат.