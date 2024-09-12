В Кельне прогремел третий взрыв за месяц

На окраине немецкого города Кельн сегодня рано утром прогремел взрыв, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Этот инцидент стал третьим в череде подобных, произошедших в Кельне с 16 сентября, отмечает агентство DPA.

По информации DPA, взрыв произошел в многоквартирном доме около 2:45 по местному времени (3:45 по минскому времени). В результате взрыва начался пожар в кафе, которое расположено на первом этаже дома. Из дома были эвакуированы около 20 человек. Два человека получили легкие ранения и отравление угарным газом.

Причина взрыва пока не известна. Полиция проверяет, связан ли этот инцидент со взрывами, которые произошли в Кельне в течение последних десяти дней. Правоохранители разыскивают свидетелей инцидента.

Ранее, 16 сентября, у клуба Vanity Club Cologne в Кельне прогремел взрыв, при котором пострадал один человек. Полиция опубликовала фото предполагаемого подозреваемого, подложившего взрывчатку. Затем рано утром 18 сентября взрыв произошел рядом с магазином одежды, полиция проводила крупномасштабную операцию в центре Кельна. Кроме того, 22 сентября подобный инцидент произошел в общине Вахтберг, граничащей с Бонном и входящей в административный округ Кельн.