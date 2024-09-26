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Во Франции самые богатые могут оказаться под ударом
Новое правительство Франции может повысить налоги для состоятельных граждан, чтобы покрыть бюджетный дефицит.
Премьер-министр Мишель Баранье заявил, что не хочет увеличивать налоговое бремя среднего класса и рабочих, поэтому под ударом могут оказаться самые богатые.
Госдолг Франции уже превысил 3 трлн евро, (а это более 100 % от ВВП), а выплаты по процентам достигли 50 млрд евро.
В ближайшие недели новое правительство должно будет заняться планированием бюджета на следующий год. И это будет сложный процесс из-за финансовых проблем.
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