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Во Франции самые богатые могут оказаться под ударом

Новое правительство Франции может повысить налоги для состоятельных граждан, чтобы покрыть бюджетный дефицит.

Премьер-министр Мишель Баранье заявил, что не хочет увеличивать налоговое бремя среднего класса и рабочих, поэтому под ударом могут оказаться самые богатые.

Госдолг Франции уже превысил 3 трлн евро, (а это более 100 % от ВВП), а выплаты по процентам достигли 50 млрд евро.

В ближайшие недели новое правительство должно будет заняться планированием бюджета на следующий год. И это будет сложный процесс из-за финансовых проблем.

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