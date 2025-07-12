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Европа обеспокоена: США принудят Украину пойти на уступки территорий при соглашении с Россией
Администрация президента США Дональда Трампа потребует от Украины территориальных уступок в случае подписания соглашения о мирном урегулировании с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.
По ее информации, Белый дом дал понять, что, в случае посредничества Трампа при урегулировании между Москвой и Киевом, последнему с высокой степенью вероятности придется уступить территории. Причиной тому, как считает издание, служат успехи ВС РФ в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
В то же время европейские партнеры Украины обеспокоены таким подходом американского лидера, поскольку он может "продавить" такой вариант соглашения без согласия Киева. Потому в Брюсселе могут предложить альтернативный план, заключила газета.