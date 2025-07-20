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Европарламент не признает нынешнее правительство Грузии
Автор:Редакция news.by
Запад продолжает давление на Тбилиси. Европарламент официально заявил, что не признает нынешнее правительство Грузии и заявляет, что ее путь в ЕС фактически приостановлен до проведения справедливых выборов. Пользуясь случаем, часть оппозиционных партий решила вывести людей на улицы и объявить о бойкоте предстоящих выборов в органы местной власти.
В Грузии подобное поведение ЕС назвали очередной попыткой шантажа, а резолюцию Европарламента позорной.
Как заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, Евросоюз продолжает вмешиваться во внутренние дела Грузии. У определенных политических групп на Западе есть интерес привести к власти своих марионеток.
"Это кино мы уже видели", - резюмировал Папуашвили.