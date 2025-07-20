Европарламент не признает нынешнее правительство Грузии

Запад продолжает давление на Тбилиси. Европарламент официально заявил, что не признает нынешнее правительство Грузии и заявляет, что ее путь в ЕС фактически приостановлен до проведения справедливых выборов. Пользуясь случаем, часть оппозиционных партий решила вывести людей на улицы и объявить о бойкоте предстоящих выборов в органы местной власти.