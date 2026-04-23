Евросоюз планирует выделить Украине 90 млрд евро

Возобновление поставок по "Дружбе" открыло вопрос по выделению Украине кредита на 90 млрд евро. Его все последнее время блокировала Венгрия. 22 апреля Будапешт снял свои возражения, и постпреды государств ЕС пришли к решению о предоставлении кредита.

Финальное одобрение ожидается 23 апреля в ходе неформального саммита лидеров ЕС на Кипре. Островное государство впервые принимает событие такого уровня с момента своего вступления в ЕС в 2004 году. Участники планируют обсудить геополитическую обстановку: конфликт в Иране и ситуацию на Ближнем Востоке, а также бюджет ЕС. Он, как пишет Financial Times, истощен почти до конца.