Евросоюз при необходимости будет готов ответить на ввод торговых пошлин США

Евросоюз готов ответить на ввод торговых пошлин США, включая санкции в отношении цифровых услуг и интеллектуальной собственности. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад, сообщает РИА Новости.

"У нас есть средства, если мы пожелаем, пойти ещё дальше в отношении другого типа сервисов. Например, если это зайдет дальше, включить туда цифровые услуги и интеллектуальную собственность", - сказал Аддад в эфире телеканала TF1.

При этом он отметил, что на данный момент ответ будет "пропорциональным".

"В ближайшие недели мы вновь введём ответные пошлины. ЕС перестал быть наивным и в состоянии наконец защищать свои интересы", - сказал он.

ЕС с 1 апреля повторно вводит приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, при этом, как заявляет ЕК, впервые эти меры будут реализованы в полном объеме. Кроме того, ЕС также вводит дополнительные контрмеры в отношении США, которые коснутся товаров на сумму около 18 млрд евро и вступят в силу в середине апреля.