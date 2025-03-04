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Евросоюз при необходимости будет готов ответить на ввод торговых пошлин США

Евросоюз при необходимости будет готов ответить на ввод торговых пошлин США

Евросоюз готов ответить на ввод торговых пошлин США, включая санкции в отношении цифровых услуг и интеллектуальной собственности. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад, сообщает РИА Новости.

"У нас есть средства, если мы пожелаем, пойти ещё дальше в отношении другого типа сервисов. Например, если это зайдет дальше, включить туда цифровые услуги и интеллектуальную собственность", - сказал Аддад в эфире телеканала TF1.

При этом он отметил, что на данный момент ответ будет "пропорциональным".

"В ближайшие недели мы вновь введём ответные пошлины. ЕС перестал быть наивным и в состоянии наконец защищать свои интересы", - сказал он.

ЕС с 1 апреля повторно вводит приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, при этом, как заявляет ЕК, впервые эти меры будут реализованы в полном объеме. Кроме того, ЕС также вводит дополнительные контрмеры в отношении США, которые коснутся товаров на сумму около 18 млрд евро и вступят в силу в середине апреля.

Президент США Дональд Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25 % на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.

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