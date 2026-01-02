Факельным шествием Львов отметил день рождения Бандеры

Очередное подтверждение сущности киевского режима - факельное шествие во Львове. Такое же, какое устраивали фашисты в Германии. Уже традиционно Украина отмечает день рождения Степана Бандеры, человека, виновного во множестве военных преступлений, главаря украинских националистов, пособника Гитлера. На улицах сотни последователей этой людоедской идеологии. В руках плакаты и знамена "Правого сектора".