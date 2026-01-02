Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Факельным шествием Львов отметил день рождения Бандеры

Очередное подтверждение сущности киевского режима - факельное шествие во Львове. Такое же, какое устраивали фашисты в Германии. Уже традиционно Украина отмечает день рождения Степана Бандеры, человека, виновного во множестве военных преступлений, главаря украинских националистов, пособника Гитлера. На улицах сотни последователей этой людоедской идеологии. В руках плакаты и знамена "Правого сектора".

Украинские ресурсы издевательски комментируют происходящее: "Полякам не показывайте", намекая на Волынскую резню, в ходе которой украинские националисты вырезали десятки тысяч мирных поляков. Примечательно, что Запад продолжает молчать, ведь ему нужны украинцы в роли пушечного мяса, а не демократические ценности.

