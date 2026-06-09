Фармакратия на старте: почему "Олимпиада на стероидах" - это не про спорт, а про будущее человека

Впервые в мире в США состоялись "Улучшенные игры", их еще полупрезрительно назвали "Олимпиадой на стероидах". Соревнование, конечно, заметили все, но при этом демонстративно игнорировали, что было ясно: многие влиятельные лица в этом мире чувствовали себя в дни их проведения, словно их режут по живому. Что стало целью состязания, рассказали в программе "Тренды".

Игры приглашали к участию всех, кто принимает допинг - это не только не замалчивалось, но публично и с гордостью декларировалось. Победителям пообещали приличные призовые: четверть миллиона за первое место и миллион - за установленный мировой рекорд.

И если медальки, выданные по итогам мероприятия, были чуть престижнее, чем награды собачьей выставки, то деньги оказались самыми настоящими. Не то чтобы они привлекли спортивных звезд первой величины, но на арену-таки вышли не самые последние атлеты.

Фред Керли, олимпийский чемпион, участник "Enhanced Games":

"Мой личный рекорд - 9,76 (за столько секунд он пробегает 100 м - прим. ред.). Скоро я побью мировой рекорд. Я очень, очень уверен в себе. Я сосредоточен. Я неустанно тренируюсь. Все отлично. Тело в прекрасной форме. Кто меня остановит, кроме меня самого?"

Фред Керли news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5676ca3-cfeb-48ac-85d9-ab0c5c3e5a07/conversions/c1f7d914-f379-4409-859a-9e5f4cdeeb67-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5676ca3-cfeb-48ac-85d9-ab0c5c3e5a07/conversions/c1f7d914-f379-4409-859a-9e5f4cdeeb67-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5676ca3-cfeb-48ac-85d9-ab0c5c3e5a07/conversions/c1f7d914-f379-4409-859a-9e5f4cdeeb67-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5676ca3-cfeb-48ac-85d9-ab0c5c3e5a07/conversions/c1f7d914-f379-4409-859a-9e5f4cdeeb67-xl-___webp_1920.webp 1920w

Увы, легализация допинга не позволила спортсменам продемонстрировать какие-то исключительные результаты: нет, выступившие атлеты в некоторых случаях улучшили собственные достижения, но штурм заоблачных спортивных высот явно не задался. Объяснение этому эксперты дают самоочевидное - и, кстати, дающее убедительный ответ на вопрос: а почему "Улучшенные игры" не заметили все эти бесчисленные официальные спортивные федерации?

"Элитные спортсмены тех видов спорта, где можно заработать солидные деньги, постоянно участвуют в гонке, которая требует отыскивать допинг, который еще не запрещен или который нельзя определить. В итоге, мы видим, что побеждают номинально "чистые" спортсмены, прячущие использование микродоз допинга, - обозначил спортивный блогер Jumpman. - В итоге, открытое применение допинга не приносит зримых преимуществ - идеально эффективные дозировки уже применяются в большом спорте. Так что эти игры стали подарком спортивным пенсионерам, которым дали напоследок заработать!"

Соревнование по бегу news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fff7bd5-ac36-4190-b667-c00ad6785b6b/conversions/afe53aa3-fe05-48be-8d56-a2147f0cda8f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fff7bd5-ac36-4190-b667-c00ad6785b6b/conversions/afe53aa3-fe05-48be-8d56-a2147f0cda8f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fff7bd5-ac36-4190-b667-c00ad6785b6b/conversions/afe53aa3-fe05-48be-8d56-a2147f0cda8f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fff7bd5-ac36-4190-b667-c00ad6785b6b/conversions/afe53aa3-fe05-48be-8d56-a2147f0cda8f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Получается, что "Улучшенные игры" от любых прочих не отличаются ничем, кроме честности организаторов. Скорее даже отличаются в худшую сторону: дилетантизм в приеме допинга сказывается на результатах участников - они выступали черт-те как. И единственный мировой рекорд, установленный одним из пловцов, никак невозможно отнести на счет того, что человеческий организм успешно подстегнули фармой:

Грег Дусетт, культурист, спортивный блогер:

"Ну и, в целом сколько мировых рекордов было побито? Только один! И то разве потому, что они использовали допинг? Нет, конечно, они просто использовали тот самый дурацкий суперкостюм! Костюм, который был запрещен, поскольку практически любой спортсмен, который его надевал, на прошлой Олимпиаде ставил мировой рекорд. Вот регулятор и сказал: хватит! Люди не должны тратить по 20-30 мин на то, чтобы надеть что-то подобное!"

Грег Дусетт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c82f572-6f1e-4e94-8420-7d54ffe0990f/conversions/89e3cb79-ddbc-4e48-8e72-240f805cefce-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c82f572-6f1e-4e94-8420-7d54ffe0990f/conversions/89e3cb79-ddbc-4e48-8e72-240f805cefce-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c82f572-6f1e-4e94-8420-7d54ffe0990f/conversions/89e3cb79-ddbc-4e48-8e72-240f805cefce-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c82f572-6f1e-4e94-8420-7d54ffe0990f/conversions/89e3cb79-ddbc-4e48-8e72-240f805cefce-xl-___webp_1920.webp 1920w

Но проблемы большого спорта, фарисейство которого "Улучшенные игры" так убедительно разоблачили, нас, ширнармассы, интересуют мало. Однако есть у "Олимпиады на стероидах" одно важное измерение, которое просто обязано заинтересовать всех и каждого: Игры стали вызывающе публичным экспериментом, который фармкорпорации поставили над спортсменами и, по правде говоря, надо всем человечеством сразу. И если мировых рекордов тут так и не поставили, то манипуляции с нами, людишками из плоти и крови, оказались вполне результативны.

"Сегодня вечером мы изменили мир! Это невероятно! Побить мировой рекорд сложно, но стать лучшей версией самого себя еще сложнее! - отметил гендиректор "Enhanced Games" Макс Мартин. - Благодаря улучшению мы показали, что люди врут о нас: благодаря науке мы стали только лучше! Мы стали лучше всех, и вы - живое тому доказательство. Мы заняли позиции, которые никому не уступим! Улучшение - это культура завтрашнего дня, мы находимся на передовых рубежах прогресса и готовы поделиться своим опытом со всем миром!"

Макс Мартин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3206b63c-aa77-4122-a1b2-6ad52e35c05c/conversions/84bc0198-81c9-4cb7-a53f-0393431d8f5f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3206b63c-aa77-4122-a1b2-6ad52e35c05c/conversions/84bc0198-81c9-4cb7-a53f-0393431d8f5f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3206b63c-aa77-4122-a1b2-6ad52e35c05c/conversions/84bc0198-81c9-4cb7-a53f-0393431d8f5f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3206b63c-aa77-4122-a1b2-6ad52e35c05c/conversions/84bc0198-81c9-4cb7-a53f-0393431d8f5f-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Улучшенные игры" финансировал американский биотех - тот самый, который принадлежит силиконовой мафии, как давно уже называют калифорнийских IT-магнатов. Эти люди владеют миллиардами, но все деньги мира никак не выходит обратить в абсолютную власть: даже мультимиллиардер слаб, как мы, подвластен напастям, как мы. И, главное, смертен, как мы.

На преодоление этого бытийного ограничения нацелены лучшие умы, мобилизованные за маленькие желтенькие кружочки, которые человечество так любит. Не спят и философы, разрабатывающие доктрину трансгуманизма: человек должен сбросить оковы тела, освободить дух, причем освободить в том числе и от узкой детской распашонки морали, которую надел давным-давно, да все никак не удосужится скинуть.

Сверхчеловека будут лечить от смерти таблетками. Станут менять ему больные органы, как запчасти. Его срастят с компьютером, чтобы многократно убыстрить пытливую мысль. Как это связано с "Олимпиадой на стероидах"? Да самоочевидно! Налицо, конечно, использование атлетов как лабораторных мышей.