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Fars: Иран в ближайшее время атакует Израиль БПЛА
Автор:Редакция news.by
Fars: Иран в ближайшее время атакует Израиль БПЛАnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c0e894d-5370-42da-ab40-6b23b9d5c354/conversions/2d02cdd6-b8d5-4ee9-87a2-e751328cfb0c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c0e894d-5370-42da-ab40-6b23b9d5c354/conversions/2d02cdd6-b8d5-4ee9-87a2-e751328cfb0c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c0e894d-5370-42da-ab40-6b23b9d5c354/conversions/2d02cdd6-b8d5-4ee9-87a2-e751328cfb0c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c0e894d-5370-42da-ab40-6b23b9d5c354/conversions/2d02cdd6-b8d5-4ee9-87a2-e751328cfb0c-xl-___webp_1920.webp 1920w
Тегеран пока не направлял БПЛА в сторону Израиля в ответ на израильские удары, атака беспилотниками из Ирана будет осуществлена в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.
"Информация [о перехвате Израилем иранских беспилотников] не соответствует действительности. Реальная месть произойдет в ближайшее время. О ней будет объявлено только по официальным каналам", - сказал собеседник агентства.