Федеральная полиция Бразилии сообщила о предполагаемом покушении на жизнь президента

В Федеральной полиции Бразилии завели расследование из-за предполагаемого покушения на жизнь главы республики Луиса Инасиу Лулы да Силвы после того, как появились сведения о подготовке нападения на него в январе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и местное издание Terra.

Указывается, что информация об угрозе жизни президента поступила в распоряжение полиции в начале января текущего года. Предполагаемые заговорщики, личности которых до сих пор не установлены, хотели совершить покушение на жизнь Лулы да Силвы, а также судьи Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайса.

По данным телеканала CNN Brasil, полиция считает, что организаторы заговора планировали использовать взрывчатые вещества, гранаты и американские крупнокалиберные винтовки Barrett M82.