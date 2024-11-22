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Федеральная полиция Бразилии сообщила о предполагаемом покушении на жизнь президента
В Федеральной полиции Бразилии завели расследование из-за предполагаемого покушения на жизнь главы республики Луиса Инасиу Лулы да Силвы после того, как появились сведения о подготовке нападения на него в январе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и местное издание Terra.
Указывается, что информация об угрозе жизни президента поступила в распоряжение полиции в начале января текущего года. Предполагаемые заговорщики, личности которых до сих пор не установлены, хотели совершить покушение на жизнь Лулы да Силвы, а также судьи Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайса.
По данным телеканала CNN Brasil, полиция считает, что организаторы заговора планировали использовать взрывчатые вещества, гранаты и американские крупнокалиберные винтовки Barrett M82.
Фото: БЕЛТА
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