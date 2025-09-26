Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Фермерский бунт - аграрии Франции пригнали десятки тракторов к Версальскому дворцу

Аграрии Франции вышли на улицы в знак протеста против соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Южноамериканского общего рынка.

Фермеры также выступают против бесконтрольного импорта украинской продукции и опасаются ухудшения своего положения из-за тарифов Дональда Трампа.

Десятки тракторов пригнали к входу в Версальский дворец. Протесты запланированы в городах Прива, Анже, Тулуза, Гренобль, Блуа и Шарлевиль-Мезьер.

Федерация профсоюзов фермеров требует встречи с премьером Франции.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Францияфермерыпротесты в Европе