Фермерский бунт - аграрии Франции пригнали десятки тракторов к Версальскому дворцу

Аграрии Франции вышли на улицы в знак протеста против соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Южноамериканского общего рынка.

Фермеры также выступают против бесконтрольного импорта украинской продукции и опасаются ухудшения своего положения из-за тарифов Дональда Трампа.

Десятки тракторов пригнали к входу в Версальский дворец. Протесты запланированы в городах Прива, Анже, Тулуза, Гренобль, Блуа и Шарлевиль-Мезьер.