Фермерский бунт - аграрии Франции пригнали десятки тракторов к Версальскому дворцу
Автор:Редакция news.by
Аграрии Франции вышли на улицы в знак протеста против соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Южноамериканского общего рынка.
Фермеры также выступают против бесконтрольного импорта украинской продукции и опасаются ухудшения своего положения из-за тарифов Дональда Трампа.
Десятки тракторов пригнали к входу в Версальский дворец. Протесты запланированы в городах Прива, Анже, Тулуза, Гренобль, Блуа и Шарлевиль-Мезьер.
Федерация профсоюзов фермеров требует встречи с премьером Франции.