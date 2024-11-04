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Фермеры разгневаны: аграрии протестуют против возможного соглашения между ЕС и Южной Америкой
Тракторы, флаги и разгневанное население во Франции - фермеры перекрыли дорогу под Парижем.
Митингующие недовольны возможным соглашением между Евросоюзом и странами Южной Америки. По их мнению, соглашение приведет к "нечестной конкуренции". При этом подписание документа спровоцирует сельскохозяйственный кризис. Протестные акции аграриев проходят параллельно с визитом президента Франции Эмманюэля Макрона в Аргентину.
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