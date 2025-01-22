Фицо заявил, что оппозиция готовится свергнуть власть в Словакии

По его информации, национальные деструктивные силы готовятся занимать правительственные здания, сопротивляться работе правительства и сотрудничать с заграничными силами. Так политик прокомментировал заявление национальной спецслужбы об операции по дестабилизации страны.

При этом правительству Словакии накануне удалось сорвать вынесение вотума недоверия Фицо, который оппозиция инициировала из-за обвинений в связях премьера с Россией. Для рассмотрения этой инициативы был установлен закрытый режим на период прений, что в корне не устроило оппонентов власти. В знак протеста они покинули заседание, но обещали повторить попытку.