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Франция и Великобритания готовы ввести свои войска в Украину
Автор:Редакция news.by
По заявлению Эммануэля Макрона, в Украину может быть отправлен франко-британский армейский корпус численностью в 50 тыс. штыков.
Произойдет это сразу после объявления перемирия. Так называемая "коалиция желающих" возьмет под контроль небо и морское побережье Украины, а Лондон и Париж введут войска.
Надо сказать, заявления на этот счет Макрон и британский премьер Стармер делают регулярно. Причем количество войск, которые собираются отправить в Украину постоянно меняется. Где Макрон собирается найти деньги и 50 тыс. штыков для выполнения столь опасной миссии, пока не ясно.