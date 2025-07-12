Франция и Великобритания готовы ввести свои войска в Украину

По заявлению Эммануэля Макрона, в Украину может быть отправлен франко-британский армейский корпус численностью в 50 тыс. штыков.

Произойдет это сразу после объявления перемирия. Так называемая "коалиция желающих" возьмет под контроль небо и морское побережье Украины, а Лондон и Париж введут войска.