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Франция намерена передать ВСУ 6 истребителей Mirage-2000
Франция намерена передать Украине 6 истребителей Mirage-2000, к ним прилагается техобслуживание квалифицированными специалистами. Эти расходы даже включены в проект бюджета на 2025 год, который представлен Национальной ассамблее.
Между тем премьер-министр Франции Мишель Барнье ранее заявлял, что дефицит средств в казне составляет не менее 40 млрд евро - этим объяснялась жесткая программа экономии, которую готовит к реализации правительство. Тут, впрочем, вовсе не праздник бескорыстия и щедрости: речь идет об инвестициях в национальное военное производство.
Такое наблюдается в Старом Свете повсеместно. Издание Financial Times сообщает, что ЕС в ближайшее время собирается ассигновать на военные расходы почти 400 млрд евро. Деньги, в основном, потратят на создание и расширение заводов военпрома.
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