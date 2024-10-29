Франция намерена передать ВСУ 6 истребителей Mirage-2000

Франция намерена передать Украине 6 истребителей Mirage-2000, к ним прилагается техобслуживание квалифицированными специалистами. Эти расходы даже включены в проект бюджета на 2025 год, который представлен Национальной ассамблее.

Между тем премьер-министр Франции Мишель Барнье ранее заявлял, что дефицит средств в казне составляет не менее 40 млрд евро - этим объяснялась жесткая программа экономии, которую готовит к реализации правительство. Тут, впрочем, вовсе не праздник бескорыстия и щедрости: речь идет об инвестициях в национальное военное производство.