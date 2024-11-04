Француз вызвал скорую, и его лечили в гараже

На протяжении нескольких дней местные СМИ делятся историей о том, как француз вызвал скорую, но попал в гараж. Жеральда Клодэ экстренно госпитализировали в одну из больниц коммуны Лангр из-за болей в животе.

Но спустя сутки пациента перевели в гараж здания. Пристройку к больнице переоборудовали на случай перегрузки. Помещение с бетонным полом и без уборных делили между собой 4 пациента. Клодэ снял все на камеру телефона, и теперь он намерен жаловаться в Минздрав.