Французские работодатели нанимают частных детективов, чтобы следить за работниками
Автор:Редакция news.by
Reuters сообщает, что французские работодатели начали активно привлекать частных детективов для контроля за сотрудниками, находящимися на больничном, чтобы искоренить растущее число случаев мошенничества.
За последние годы в стране на 60 % выросли расходы на листы нетрудоспособности, превысив 10 млрд евро. Некоторые граждане умышленно открывают больничный, чтобы запустить собственный бизнес, начать сотрудничество с конкурентами или поехать в отпуск.
В итоге только в 2024 году было выявлено мошенничество с больничными на сумму более 40 млн евро.