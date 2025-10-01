Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Французские работодатели нанимают частных детективов, чтобы следить за работниками

Reuters сообщает, что французские работодатели начали активно привлекать частных детективов для контроля за сотрудниками, находящимися на больничном, чтобы искоренить растущее число случаев мошенничества.

За последние годы в стране на 60 % выросли расходы на листы нетрудоспособности, превысив 10 млрд евро. Некоторые граждане умышленно открывают больничный, чтобы запустить собственный бизнес, начать сотрудничество с конкурентами или поехать в отпуск.

В итоге только в 2024 году было выявлено мошенничество с больничными на сумму более 40 млн евро.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Франциямахинациибольничный