ФРГ нарастила инвестиции в оборонную инфраструктуру в 54 раз

Германия увеличила инвестиции в оборонную инфраструктуру в 54 раза, пишут СМИ. Согласно данным федерального бюджета на 2026 год, на модернизацию представляющих военный интерес объектов выделен 161 млн евро. Для понимания: в 2025 году эта цифра равнялась 3 млн евро.

Кроме того, документ также позволяет Министерству обороны ФРГ заключить долгосрочные контракты на общую сумму более 1 млрд евро. Основная часть этих средств пойдет на масштабное расширение территории крупного морского порта.