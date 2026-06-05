Представители немецких политических элит, похоже, определились с кандидатурой политика, который сменит канцлера Мерца. Отставка нынешнего главы бундескабинета всеми считается совершенно неизбежной.

По кулуарным слухам, ему на смену придет Хендрик Вюст. 50-летний политик возглавляет сейчас правительство земли Северный Рейн - Вестфалия. Впрочем, перемен в немецкой политике от такой рокировки ждать не стоит: Вюст не отличается ни яркой, ни самостоятельной позицией.

Что же касается Мерца, то еще более омрачило его перспективы известие, пришедшее накануне. Стало известно, что Соединенные Штаты отказываются от размещения в Германии своих ракет "Томагавк", поскольку опасаются реакции России и возможной эскалации.