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Фридриху Мерцу прочат отставку, его место займет 50-летний политик Хендрик Вюст
Представители немецких политических элит, похоже, определились с кандидатурой политика, который сменит канцлера Мерца. Отставка нынешнего главы бундескабинета всеми считается совершенно неизбежной.
По кулуарным слухам, ему на смену придет Хендрик Вюст. 50-летний политик возглавляет сейчас правительство земли Северный Рейн - Вестфалия. Впрочем, перемен в немецкой политике от такой рокировки ждать не стоит: Вюст не отличается ни яркой, ни самостоятельной позицией.
Что же касается Мерца, то еще более омрачило его перспективы известие, пришедшее накануне. Стало известно, что Соединенные Штаты отказываются от размещения в Германии своих ракет "Томагавк", поскольку опасаются реакции России и возможной эскалации.
Между тем официальный Берлин делал серьезную ставку на рост американского военного присутствия в стране: "Томагавки" считались 100-процентной гарантией безопасности страны. Мерца обвиняют в провале и по этому вопросу.