ФСБ России предотвратила теракт в Саратовской области

ФСБ РФ предотвратила теракт в отношении чиновника в Саратовской области, готовивший его агент украинских спецслужб нейтрализован. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, информирует ТАСС.

"Предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области с участием завербованного в 2024 году на территории Украины гражданина РФ 1976 года рождения", - сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, "диверсант прошел специальную подготовку в Киеве и был направлен в Россию для совершения терактов".

"Действуя по указанию куратора, гражданин России изъял из заранее оборудованного схрона взрывное устройство с поражающими элементами, которое собирался использовать для подрыва служебного автомобиля госчиновника. Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем", - сказали в ФСБ. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

Планируя преступление, украинский агент вел наблюдение за маршрутами передвижения представителя региональной власти, а также собирал разведывательную информацию о военном аэродроме в Энгельсе и фиксировал результаты ударов БПЛА противника по местным объектам топливно-энергетического комплекса.

На месте происшествия изъято взрывное устройство и пистолет Макарова. По адресу проживания украинского агента обнаружены взрывчатые вещества и средства наблюдения, использовавшиеся при подготовке теракта.