Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Генсек НАТО предложил повысить расходы на оборону до 3,5 % ВВП

Генсек НАТО предложил повысить расходы на оборону до 3,5 % ВВП

Генсек НАТО Марк Рютте предложил увеличить расходы на оборону с 2 % до 3,5 % ВВП, и еще 1,5 % ВВП тратить на развитие инфраструктуры. об этом сообщает РИА Новости.

"Я предложу в общей сложности увеличить расходы на оборону до 5 %, из которых 3,5 % - это непосредственные оборонные расходы, а также 1,5 % на связанные с обороной и безопасностью инвестиции, такие как инфраструктура и промышленность", - сказал он по итогам заседания глав минобороны стран блока в Брюсселе.

Рютте также подтвердил, что министры согласовали новые цели для стран организации по оборонным возможностям с акцентом на оружие большой дальности, системы ПВО и ПРО, мобильные сухопутные войска.

НАТО