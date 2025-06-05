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Генсек НАТО предложил повысить расходы на оборону до 3,5 % ВВП
Генсек НАТО предложил повысить расходы на оборону до 3,5 % ВВПnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5982d627-8562-498b-b62c-a505fb9e4579/conversions/8b4f04cb-04d1-4e6d-b191-482528132731-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5982d627-8562-498b-b62c-a505fb9e4579/conversions/8b4f04cb-04d1-4e6d-b191-482528132731-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5982d627-8562-498b-b62c-a505fb9e4579/conversions/8b4f04cb-04d1-4e6d-b191-482528132731-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5982d627-8562-498b-b62c-a505fb9e4579/conversions/8b4f04cb-04d1-4e6d-b191-482528132731-xl-___webp_1920.webp 1920w
Генсек НАТО Марк Рютте предложил увеличить расходы на оборону с 2 % до 3,5 % ВВП, и еще 1,5 % ВВП тратить на развитие инфраструктуры. об этом сообщает РИА Новости.
"Я предложу в общей сложности увеличить расходы на оборону до 5 %, из которых 3,5 % - это непосредственные оборонные расходы, а также 1,5 % на связанные с обороной и безопасностью инвестиции, такие как инфраструктура и промышленность", - сказал он по итогам заседания глав минобороны стран блока в Брюсселе.
Рютте также подтвердил, что министры согласовали новые цели для стран организации по оборонным возможностям с акцентом на оружие большой дальности, системы ПВО и ПРО, мобильные сухопутные войска.