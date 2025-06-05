Генсек НАТО предложил повысить расходы на оборону до 3,5 % ВВП

Генсек НАТО Марк Рютте предложил увеличить расходы на оборону с 2 % до 3,5 % ВВП, и еще 1,5 % ВВП тратить на развитие инфраструктуры. об этом сообщает РИА Новости .

"Я предложу в общей сложности увеличить расходы на оборону до 5 %, из которых 3,5 % - это непосредственные оборонные расходы, а также 1,5 % на связанные с обороной и безопасностью инвестиции, такие как инфраструктура и промышленность", - сказал он по итогам заседания глав минобороны стран блока в Брюсселе.