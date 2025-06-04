Генсек НАТО Рютте пригласил Украину на саммит блока в Гааге

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пригласил Украину на саммит альянса в Гааге. Об этом Рютте сообщил на пресс-конференции перед встречей министров обороны стран - членов организации 5 июня, пишет ТАСС.

"Я пригласил Украину на саммит. Мы скоро представим ему программу", - сказал Рютте.

Он не ответил на вопрос, будет ли Украина упомянута в итоговом заявлении саммита, но подчеркнул, что эта тема "будет обсуждаться". По словам генсека, встреча в верхах будет полностью посвящена повышению военных возможностей и расходов альянса.