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Генсек НАТО Рютте пригласил Украину на саммит блока в Гааге
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пригласил Украину на саммит альянса в Гааге. Об этом Рютте сообщил на пресс-конференции перед встречей министров обороны стран - членов организации 5 июня, пишет ТАСС.
"Я пригласил Украину на саммит. Мы скоро представим ему программу", - сказал Рютте.
Он не ответил на вопрос, будет ли Украина упомянута в итоговом заявлении саммита, но подчеркнул, что эта тема "будет обсуждаться". По словам генсека, встреча в верхах будет полностью посвящена повышению военных возможностей и расходов альянса.