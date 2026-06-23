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Германия бьет рекорды по магазинным кражам
Автор:Редакция news.by
Германия столкнулась с беспрецедентной волной магазинных краж. Согласно последнему масштабному исследованию Института розничной торговли в Кельне, убытки немецких ретейлеров превысили 4,3 млрд евро.
Только за последний год объем украденных товаров вырос более чем на 3 %. Беря во внимание последние 6 лет, этот показатель увеличился почти на 30 %.
Эксперты объясняют рост числа краж ухудшением качества жизни немцев: потребительские цены, начиная с 2020 года, поднялись в ФРГ более чем на 20 %, а стоимость продуктов питания - примерно на 35 %.