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Германия не может найти Patriot для Киева
Запад продолжает подливать масло в огонь украинского конфликта. Киеву обещают все больше оружия. Германия поставит Киеву системы Patriot. Правда, по сообщениям главы Минобороны ФРГ, на ракеты деньги есть, но теперь нужно найти сами комплексы.
Борис Писториус, министр обороны Германии:
"С понедельника все подается крайне хаотично, все смешано, и я хотел бы прояснить: никаких новых фактов нет. Сегодня проходят различные встречи на разных уровнях, в том числе в онлайн-формате, чтобы выяснить, в каких странах Европы и за ее пределами имеются комплексы Patriot, в каком количестве, и какие из этих стран готовы передать их. Мы заявили о своей готовности профинансировать такие системы в Норвегии и Швеции, Нидерланды тоже участвуют частично. То есть деньги на эти Patriot есть - теперь осталось найти сами комплексы".
Ранее Берлин заявил, что готов отдать Киеву две такие системы, но только в случае быстрой замены на американский аналог, так как армия Германии сама сталкивается с нехваткой средств ПВО.