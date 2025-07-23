Германия не может найти Patriot для Киева

"С понедельника все подается крайне хаотично, все смешано, и я хотел бы прояснить: никаких новых фактов нет. Сегодня проходят различные встречи на разных уровнях, в том числе в онлайн-формате, чтобы выяснить, в каких странах Европы и за ее пределами имеются комплексы Patriot, в каком количестве, и какие из этих стран готовы передать их. Мы заявили о своей готовности профинансировать такие системы в Норвегии и Швеции, Нидерланды тоже участвуют частично. То есть деньги на эти Patriot есть - теперь осталось найти сами комплексы".