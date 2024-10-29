3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
О том, что Западу верить нельзя, говорят давно. Ведь достаточно вспомнить историю с Минскими соглашениями (были заключены 11-12 февраля 2015 года), нарушение и несоблюдение которых привели к украинскому конфликту в нынешнем виде.
Но не успел еще поутихнуть праведный гнев от предыдущей лжи, как возник новый. Это очередной пример высокомерия и беспардонности, а также доказательство того, что ни на устное, ни на письменное слово НАТО и, в частности, Брюсселя положиться нельзя.
21 октября в городе Росток на востоке Германии министр обороны Борис Писториус торжественно открыл новый военно-морской командный центр НАТО. Планируется, что этот центр займется круглосуточным мониторингом обстановки в Балтийском регионе. Понятно, что отслеживать будут перемещение именно российских кораблей. На службу в новый центр командируются 180 военных из 11 стран НАТО.
Борис Писториус, министр обороны Германии:
Мы не находимся в состоянии войны ни с одной страной. Но мы видим угрозу, исходящую от России. Агрессором в Европе является Москва, а не мы. Мы же защищаем себя, и хотим и можем это сделать, и это очень важный шаг, потому что Балтийское море имеет решающее значение для нашей морской инфраструктуры, для свободы судоходства. Это важно для безопасности и свободы.
Все бы ничего, да только Берлин немного забыл историю, точнее условия, на которых некогда были объединены ФРГ и ГДР. Напомнить о существовании договора "Об окончательном урегулировании в отношении Германии" решил МИД России немецкому послу в Москве Александру графу Ламбсдорфу.
Так называемый "Договор 2+4" от 12 сентября 1990 года некогда подвел окончательную черту под 45-летним разделением немецкой нации. Тогда в Москву на подписание приехали с одной стороны представители ФРГ и ГДР, а со стороны стран-победителей во Второй мировой войне - главы МИД СССР, США, Великобритании и Франции. В тот день Германия обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами, но с оговоркой.
Одно из условий в пункте 3 статьи 5 совершенно конкретно отмечает: "После завершения вывода советских войск с территории нынешней Германской Демократической Республики и Берлина в данной части Германии могут размещаться также формирования немецких вооруженных сил. Иностранные войска и ядерное оружие или его носители не будут размещаться в данной части Германии и развертываться там".
Манфред Гертемакер, немецкий историограф:
Этот договор фундаментально влияет на наше сегодняшнее существование и окажет значительное влияние на будущие поколения, поскольку это документ, в котором не только регулируется то, что важно для нас сегодня, но и четко определено будущее.
Жаль, но нынешнее поколение решило наплевать на все исторические договоренности - иностранный контингент НАТО тому подтверждение. Но по мнению Бориса Писториуса, все совсем иначе. Мол, Берлин ничего не нарушает, а штаб в Ростоке - всего лишь элемент немецкой оборонной инфраструктуры, в котором иностранные военные являются просто помощниками. Однако опираясь на опыт, верится в это с трудом.
Зачем Германия нарушила договор о воссоединении ГДР и ФРГ. Грузия пытается вырваться из-под внешнего управления. Саммит БРИКС заложил основы новой системы финансовых и торговых отношений. Об этом и не только - в "Трендах".
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
Правящие элиты Грузии осознали, что их в буквальном смысле используют и гонят на убой
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Официальная Варшава в экстренном порядке импортирует турецкие аналоги физиологического раствора и полиэлектролитных жидкостей
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
ВВС Израиля нанесли удары по сирийской провинции Хомс
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Регионы
Все
Происшествия
Все