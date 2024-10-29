Правящие элиты Грузии осознали, что их в буквальном смысле используют и гонят на убой.

Основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили рассказал в интервью телеканалу "Имеди", как Запад требовал от Грузии развязать войну с Россией на 3-4 дня.

Бидзина Иванишвили, основатель партии "Грузинская мечта":

Я могу вспомнить то, что мне сказал бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. С ним вел разговор высокопоставленный чиновник одной из западных стран. Ираклий спросил: "Да, но вы представляете, сколько дней мы сможем воевать с Россией? Сколько дней продержимся?". Ему ответили, что 3-4 дня. Он сказал: "И ради этих 3-4 дней вы нас уничтожаете?". Ему снова ответили: "Так вас 3-4 млн. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем, и будете воевать оттуда".

Грузинским политикам хватило мудрости не бросить свою страну в жернова войны ради чужих интересов. Как думаете, что за этим последовало? Все верно - неожиданно выяснилось, что в Грузии не все идеально с правами человека, и имидж государства начали планомерно уничтожать в западных медиаподобных структурах. Грузии тут же закрыли дорогу в Евросоюз и объявили пророссийской. В общем, целенаправленно готовили почву к началу электоральной кампании. Однако премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сразу расставил все по своим местам

"Это очень принципиальные, решающие выборы, равноценные референдуму и выборам 2012 года (когда к власти пришла правящая партия "Грузинская мечта"), на которых снова нужно будет определить направление развития страны. Это референдум между войной и миром. Это референдум между аморальной пропагандой и традиционными ценностями, и это референдум между тьмой и светлым будущим Грузии", - заявил он.

"Грузинская мечта" близка абсолютно всем, кто ориентирован на национальные интересы. Жить спокойно в своей стране и делать ее лучше, однако всегда найдутся те, кто готов за лишнюю сотку развалить собственную страну.

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