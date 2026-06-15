3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
Германия заявила о готовности сразиться с Россией
Автор:Редакция news.by
Люфтваффе готова атаковать Россию "хоть сегодня ночью". Шокирующее своей неадекватностью заявление сделал командующий ВВС Германии Хольгер Нойманн.
По сути, это открытые угрозы Берлина. В своем интервью изданию Telegraph он даже назвал ключевые цели НАТО. Это Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и акватория Черного моря.
При этом военный подтвердил, что Берлин наращивает запасы передовых систем ПВО. В планах и создание самой мощной сухопутной армии в Европе.