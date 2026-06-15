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Германия заявила о готовности сразиться с Россией

Люфтваффе готова атаковать Россию "хоть сегодня ночью". Шокирующее своей неадекватностью заявление сделал командующий ВВС Германии Хольгер Нойманн.

По сути, это открытые угрозы Берлина. В своем интервью изданию Telegraph он даже назвал ключевые цели НАТО. Это Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и акватория Черного моря.

При этом военный подтвердил, что Берлин наращивает запасы передовых систем ПВО. В планах и создание самой мощной сухопутной армии в Европе. 

Разделы:

В миреАрмияРоссия

Теги:

ГерманияРоссияВВС