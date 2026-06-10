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Гималайский медведь несколько дней держал в страхе японский город
Автор:Редакция news.by
Японский город Уцуномия возвращается к привычной жизни после нескольких дней страха. Местные власти отчитались об успешном завершении операции по поимке дикого гималайского медведя, который буквально парализовал полумиллионный населенный пункт.
Начиная с выходных, хищник появлялся в разных частях города и пугал людей. Власти были вынуждены полностью закрыть 94 школы. В итоге ветеринарам удалось выследить зверя и обездвижить выстрелом из ружья со снотворным.
К счастью, никто из жителей не пострадал, дальнейшую судьбу косолапого нарушителя сейчас решает администрация.