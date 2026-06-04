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Глава Еврокомиссии выделит Еревану 50 млн евро
Автор:Редакция news.by
Еревану пообещали 50 млн евро в качестве компенсации за ссору с Россией.
После введения российских экспортных ограничений между премьером Армении и главой Еврокомиссии состоялся телефонный разговор по инициативе Пашиняна.
Как заявила по его итогам фон дер Ляйен, Брюссель готовит для Еревана пакет поддержки на 50 млн евро, а также меры по упрощению торговли с Евросоюзом. Первые поставки уже отправляют в Латвию - партия из 10 тыс. цветов должна стать одним из примеров такой "оперативной поддержки". Для координации этих инициатив Брюссель и Ереван создают совместную рабочую группу ЕС - Армения.