Глава МИД Австрии займет пост и.о. канцлера до создания новой коалиции

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг станет исполняющим обязанности федерального канцлера республики до момента формирования новой правящей коалиции и созыва ей кабинета министров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Die Presse.

По ее данным, о назначении Шалленберга официально будет объявлено в среду. Он вступит в должность на этой неделе. Глава австрийской дипломатии уже возглавлял правительство в 2021 году после ухода в отставку Себастьяна Курца.

9 сентября 2024 года в Австрии прошли очередные парламентские выборы. Впервые в своей истории победу одержала Австрийская партия свободы (АПС) с рекордными для себя 29,2 % голосов. Однако из-за нежелания других парламентских партий вступать с ней в коалицию переговоры о формировании нового правительства начались между правящей Австрийской народной партией (АНП), набравшей 26,5 % голосов, Социал-демократической партией Австрии (СДПА) с 21 %, и партией "Новая Австрия - Либеральный форум" (NEOS) с 9 % голосов.

3 января партия NEOS первой объявила о выходе из трехсторонних переговоров. 4 января Карл Нехаммер заявил, что он уйдет с постов федерального канцлера и главы АНП после провала переговоров с социал-демократами о формировании коалиции из-за разногласий по экономическим вопросам. И. о. главы партии стал Кристиан Штокер, он подтвердил готовность к коалиционным переговорам с АПС. 6 января глава государства Александер Ван дер Беллен поручил председателю АПС Герберту Киклю начать переговоры о формировании парламентского большинства с Австрийской народной партией.