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Глава МИД РФ заявил, что второй раунд переговоров Москвы и Киева состоится
Второй раунд переговоров России и Украины по поводу урегулирования конфликта будет. Работа российской стороны над меморандумом уже находится в продвинутой стадии. Украина при этом также подтвердила, что второй раунд переговоров состоится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.
"Да, мы за переговоры. Да, будет второй раунд. Украинские власти это подтвердили. Это уже позитивное развитие", - подчеркнул глава российской дипломатии на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям.
"Работа над меморандумом ведется, - заверил в продолжение Лавров, отвечая на соответствующий вопрос. - Не знаю, как с украинской стороны, но наша работа уже в продвинутой стадии, и мы в любом случае передадим украинцам этот меморандум".