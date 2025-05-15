3.72 BYN
3.02 BYN
3.39 BYN
Глава МИД Венгрии: НАТО не должен путать свою оборону с обороной Украины
Североатлантическому альянсу не следует путать свою оборону с обороной Украины. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который принимает участие в неформальной встрече с коллегами из стран НАТО в Анталье, сообщает ТАСС.
"НАТО не следует путать оборону альянса, нашу собственную оборону с обороной Украины. Оборона Украины - это не защита НАТО. Оборона Украины - это не защита Венгрии. Украина не защищает нас, она защищает себя", - выразил мнение Сийярто в видеообращении в Facebook.
Глава МИД Венгрии отметил, что НАТО не нужно заниматься вопросами военной помощи Украине, а вместо этого следует сосредоточить усилия на том, чтобы не допустить эскалации вооруженного конфликта.
Кроме того, как напомнил Сийярто, на повестке дня НАТО стоит такой сложный вопрос, как повышение бюджетных расходов на оборону с 2 % до 5 % ВВП, который необходимо согласовать к началу июньского саммита в Гааге.