Глава МИД Венгрии: НАТО не должен путать свою оборону с обороной Украины

Североатлантическому альянсу не следует путать свою оборону с обороной Украины. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который принимает участие в неформальной встрече с коллегами из стран НАТО в Анталье, сообщает ТАСС.

"НАТО не следует путать оборону альянса, нашу собственную оборону с обороной Украины. Оборона Украины - это не защита НАТО. Оборона Украины - это не защита Венгрии. Украина не защищает нас, она защищает себя", - выразил мнение Сийярто в видеообращении в Facebook.

Глава МИД Венгрии отметил, что НАТО не нужно заниматься вопросами военной помощи Украине, а вместо этого следует сосредоточить усилия на том, чтобы не допустить эскалации вооруженного конфликта.