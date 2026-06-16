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Глава Минобороны Латвии пообещал сбивать все чужие БПЛА
Автор:Редакция news.by
Латвийские военные будут уничтожать любые беспилотные летательные аппараты, которые нарушат воздушное пространство страны, даже украинские. Об этом заявил новый министр обороны Латвии Райвис Мелнис.
При этом он признал, что использовать дорогостоящие ракеты ПВО для уничтожения дешевых дронов экономически неэффективно.
В связи с этим Латвия приступает к тестированию и развертыванию на границе специальных недорогих систем противодействия беспилотникам местного производства, включая дроны-перехватчики. Для повышения эффективности этих комплексов Рига планирует задействовать реальный боевой опыт Киева в рамках недавно подписанного украинско-латвийского соглашения Drone Deal.