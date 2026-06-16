Глава Минобороны Латвии пообещал сбивать все чужие БПЛА

Латвийские военные будут уничтожать любые беспилотные летательные аппараты, которые нарушат воздушное пространство страны, даже украинские. Об этом заявил новый министр обороны Латвии Райвис Мелнис.

При этом он признал, что использовать дорогостоящие ракеты ПВО для уничтожения дешевых дронов экономически неэффективно.