Годовщина бунта против элит Франции: за что боролись "желтые жилеты"

Во Франции сотни активистов движения "Желтые жилеты" прошли маршем по улицам Парижа, чтобы отпраздновать шестую годовщину протестов. Демонстранты несли французские флаги, скандируя антиправительственные лозунги, несли плакаты, посвященные борьбе за права.

Среди требований участников - выход Франции из Европейского союза и НАТО, отказ от отправки военных в Украину, прекращение роста цен, повышение заработной платы и пенсий. Акции затронули и другие города.

17 ноября 2018 года на улицы Парижа и других городов вышли 287 710 человек, по данным МВД, а организаторы заявили, что их было около 1 млн. Акция затронула 90 департаментов и 579 коммун. Было заблокировано 2 043 объекта, в числе которых автотрассы, мосты, подъезды к заправкам и нефтеперерабатывающим заводам.

Число участников росло, достигло максимума в декабре-январе, после чего пошло на спад.

Почему люди вышли на улицу? Выросли цены на дизель и бензин. Так президент Франции Эммануэль Макрон мотивировал французов перейти на альтернативные источники энергии. В итоге вышли автомобилисты, и их поддержали даже пешеходы.

Моника Карбовска, активистка (Франция):

"Это было восстание простых людей во Франции против коррупции, нищеты, за социальные права (право на достойную зарплату, на здравоохранение, образование). Это были протесты, длившиеся целый год. Огромные демонстрации, даже уличные бои. Это было как в XIX веке, как настоящая борьба с полицией. И полиция была с армейским оружием против людей. 11 человек были убиты, 40 тыс. арестованы. Страдали руки, глаза - это было ужасно, потому что мы были без оружия. Мы были обычными людьми, неподготовленными. Тогда система показала свое истинное лицо, это был своего рода фашизм".