Google получил штраф в размере 2,95 млрд евро

  • Важно
Европейской комиссии пришлось оштрафовать Google на 2,95 млрд евро из-за злоупотребления на рынке рекламы, сообщает ТАСС.

"Комиссия приняла решение наложить штраф в размере 2,95 млрд евро на компанию Google в связи с системным злоупотреблением доминирующим положением на европейском цифровом рынке в сфере продвижения товаров и услуг", - отмечается в заявлении.

Расследование в отношении Google идет с 2023 года, но решение о штрафе долгое время откладывалось из опасений ухудшения отношений с США.

GoogleштрафыЕврокомиссия