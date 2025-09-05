Google получил штраф в размере 2,95 млрд евро

Европейской комиссии пришлось оштрафовать Google на 2,95 млрд евро из-за злоупотребления на рынке рекламы, сообщает ТАСС .

"Комиссия приняла решение наложить штраф в размере 2,95 млрд евро на компанию Google в связи с системным злоупотреблением доминирующим положением на европейском цифровом рынке в сфере продвижения товаров и услуг", - отмечается в заявлении.