3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Google получил штраф в размере 2,95 млрд евро
Автор:Редакция news.by
- Важно
Google получил штраф в размере 2,95 млрд евроnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d95b6548-1527-49fc-b1ea-d050e7124f29/conversions/4f55115d-b0aa-4434-8e79-8aa454d68a4d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d95b6548-1527-49fc-b1ea-d050e7124f29/conversions/4f55115d-b0aa-4434-8e79-8aa454d68a4d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d95b6548-1527-49fc-b1ea-d050e7124f29/conversions/4f55115d-b0aa-4434-8e79-8aa454d68a4d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d95b6548-1527-49fc-b1ea-d050e7124f29/conversions/4f55115d-b0aa-4434-8e79-8aa454d68a4d-xl-___webp_1920.webp 1920w
Европейской комиссии пришлось оштрафовать Google на 2,95 млрд евро из-за злоупотребления на рынке рекламы, сообщает ТАСС.
"Комиссия приняла решение наложить штраф в размере 2,95 млрд евро на компанию Google в связи с системным злоупотреблением доминирующим положением на европейском цифровом рынке в сфере продвижения товаров и услуг", - отмечается в заявлении.
Расследование в отношении Google идет с 2023 года, но решение о штрафе долгое время откладывалось из опасений ухудшения отношений с США.