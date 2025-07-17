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Госдеп США вводит ограничения на публичные оценки выборов за рубежом

Госдеп США вводит ограничения на публичные оценки выборов за рубежом.

Вашингтон использовал эту практику вмешательства во внутренние дела других стран в течение десятилетий якобы для "продвижения демократических стандартов". Теперь же американский госсекретарь Рубио распорядился: США будут воздерживаться от "комментариев о легитимности, честности и демократическом характере выборов в других странах, если на то не будет четкой и убедительной внешнеполитической необходимости".

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