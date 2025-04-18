Госдепартамент США изменит трактовку прав человека в ежегодном докладе

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Администрация США поручила Госдепартаменту изменить трактовку прав человека в ежегодном докладе о ситуации в данной области и сократить пункты, которые законодательно не обязательны к освещению. Об этом сообщило Национальное общественное радио США (NPR) со ссылкой на документы, пишет ТАСС.

Как сообщается, Госдеп уже направил своим сотрудникам соответствующую памятку, согласно которой изменения направлены на приведение отчетов в соответствие с текущей политикой США и "недавно изданными президентскими указами". Вместе с этим будут удалены сведения о случаях насилия и дискриминации в отношении членов ЛГБТ-сообщества, а также упоминания политики по обеспечению разнообразия, равноправия и инклюзивности.

Ежегодный доклад больше не будет содержать критики в адрес государств за отказ в предоставлении гражданам права на свободу передвижения и организацию мирных собраний, содержание политических заключенных без соблюдения процессуальных норм и ограничение "свободных и честных выборов".

Кроме того, Госдеп удалит упоминания о тяжелых условиях содержания в тюрьмах и коррупции в правительствах. Вместе с этим, ведомство перестанет освещать случаи принудительного и насильственного лечения, незаконное вмешательство в частную жизнь, серьезные ограничения свободы интернета, масштабное применение насилия по половому признаку, а также насилие или угрозы его применения в отношении людей с ограниченными возможностями.