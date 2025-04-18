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Госдепартамент США изменит трактовку прав человека в ежегодном докладе
Администрация США поручила Госдепартаменту изменить трактовку прав человека в ежегодном докладе о ситуации в данной области и сократить пункты, которые законодательно не обязательны к освещению. Об этом сообщило Национальное общественное радио США (NPR) со ссылкой на документы, пишет ТАСС.
Как сообщается, Госдеп уже направил своим сотрудникам соответствующую памятку, согласно которой изменения направлены на приведение отчетов в соответствие с текущей политикой США и "недавно изданными президентскими указами". Вместе с этим будут удалены сведения о случаях насилия и дискриминации в отношении членов ЛГБТ-сообщества, а также упоминания политики по обеспечению разнообразия, равноправия и инклюзивности.
Ежегодный доклад больше не будет содержать критики в адрес государств за отказ в предоставлении гражданам права на свободу передвижения и организацию мирных собраний, содержание политических заключенных без соблюдения процессуальных норм и ограничение "свободных и честных выборов".
Кроме того, Госдеп удалит упоминания о тяжелых условиях содержания в тюрьмах и коррупции в правительствах. Вместе с этим, ведомство перестанет освещать случаи принудительного и насильственного лечения, незаконное вмешательство в частную жизнь, серьезные ограничения свободы интернета, масштабное применение насилия по половому признаку, а также насилие или угрозы его применения в отношении людей с ограниченными возможностями.
Отчеты за 2024 год, подготовленные еще до вступления в должность президента США Дональда Трампа, были подвергнуты пересмотру и, по информации сотрудников Госдепа, будут опубликованы не ранее мая. В них, как и прежде, будут включаться обязательные по закону категории, в частности, касающиеся военных преступлений, геноцида, антисемитизма, прав трудящихся, детских браков и посягательств на свободу прессы. Радиостанция отметила, что отчетам о состоянии прав человека в 20 странах, среди которых Россия и Украина, в Госдепе будут уделять особое внимание.