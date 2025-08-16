Готовиться к саммиту РФ, США и Украины начнут при успехе встречи Трампа и Зеленского 18 августа

Подготовка саммита РФ, США и Украины начнется только при успехе переговоров американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским 18 августа в Белом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

В таком случае администрация Трампа рассчитывает организовать саммит 22 августа. Ожидается, что 18 августа к переговорам Трампа с Зеленским присоединится как минимум один европейский лидер, но пока не ясно, кто именно.