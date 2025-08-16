Трамп надеется провести трехсторонние переговоры уже 22 августа

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения встречи по украинской проблеме в трехстороннем формате уже 22 августа. Для обсуждения компромиссов на будущих переговорах он завтра примет у себя Владимира Зеленского.

Если верить утечкам в американские СМИ, Трамп собирается предложить Киеву передать под контроль российской армии территорию Донбасса с последующим подписанием некоего соглашения. США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, но не через вступление этой страны в НАТО.

Накануне Зеленский авансом уже отверг все эти инициативы. Однако вскоре ему еще предстоят онлайн-переговоры с европейскими союзниками, а среди них единства вовсе нет. Например, канцлер Германии Фридрих Мерц приветствует решение Путина и Трампа не объявлять перемирие, но сразу взять курс на заключение окончательного соглашения.

В ходе видеоконференции Зеленского с европейцами решится, какова будет позиция Старого Света в вопросе украинского конфликта с учетом итогов встречи на Аляске. Возможно, 18 августа Зеленского в гости к Трампу будут сопровождать европейские лидеры. Ехать вызвался президент Финляндии - Александр Стубб подружился с Трампом на почве любви к гольфу и надеется, что сумеет защитить Зеленского от скандалов в Белом доме. В Вашингтон могут отправиться также Мерц и Макрон.