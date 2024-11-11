Илон Маск назвал "девочкой" премьера Канады Трюдо

Американский предприниматель Илон Маск назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "девочкой" и заявил, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, так как он покидает свой пост. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил в соцсети X, что его страна "черта с два" станет частью США. При этом Канада пребывает в политическом кризисе, вследствие которого Трюдо в понедельник объявил о намерении уйти в отставку на фоне усиливающегося внутрипартийного давления в возглавляемой им Либеральной партии.

"Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь", - ответил Маск премьеру Канады в соцсети X.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп называл Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность.