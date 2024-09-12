Илон Маск пообещал сократить расходы США в случае победы Трампа на президентских выборах

Илон Маск заявил, что сможет сократить расходы федерального бюджета не менее чем на 2 трлн долларов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах. Как отметил бизнесмен, американские деньги сегодня тратятся впустую. Он пообещал убрать правительство с шеи и из кармана жителей США.

Впрочем, активная политическая жизнь Маска имеет и свои побочные эффекты. На него началась охота в СМИ. Washington Post утверждает, что бизнесмен, критикующий нелегальных мигрантов, сам начал бизнес в США незаконно. По данным издания, будущий миллиардер приехал в Штаты для обучения в Стэнфордском университете, но так и не поступил на курсы, а вместо этого трудился над своим стартапом. В результате у него не было законных оснований оставаться и работать в США.