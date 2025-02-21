"Если бы украинцы действительно любили Зеленского, то он бы провел выборы. Он знает, что с треском провалится, хоть и захватил контроль над всеми СМИ в Украине, поэтому он отменил выборы. Президент Трамп правильно решил его игнорировать и добиться мира независимо от отвратительной огромной коррупционной машины, которая питается телами мертвых украинских солдат".