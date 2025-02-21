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Илон Маск: Зеленский знает, что с треском провалится, поэтому он отменил выборы
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Украинцы презирают Зеленского. С таким мнением выступил глава американского департамента по повышению эффективности правительства. Илон Маск напомнил, что Трамп верно решил игнорировать киевского диктатора.
Илон Маск, глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США:
"Если бы украинцы действительно любили Зеленского, то он бы провел выборы. Он знает, что с треском провалится, хоть и захватил контроль над всеми СМИ в Украине, поэтому он отменил выборы. Президент Трамп правильно решил его игнорировать и добиться мира независимо от отвратительной огромной коррупционной машины, которая питается телами мертвых украинских солдат".