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Илон Маск: Зеленский знает, что с треском провалится, поэтому он отменил выборы

Украинцы презирают Зеленского. С таким мнением выступил глава американского департамента по повышению эффективности правительства. Илон Маск напомнил, что Трамп верно решил игнорировать киевского диктатора.

Илон Маск, глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США:

"Если бы украинцы действительно любили Зеленского, то он бы провел выборы. Он знает, что с треском провалится, хоть и захватил контроль над всеми СМИ в Украине, поэтому он отменил выборы. Президент Трамп правильно решил его игнорировать и добиться мира независимо от отвратительной огромной коррупционной машины, которая питается телами мертвых украинских солдат".

Илон МаскЗеленскийДональд Трамп