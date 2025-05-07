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Indian Express: В Индии начались общенациональные учения гражданской обороны
Общенациональные учения гражданской обороны под кодовым названием "Операция Абхьяс" начались в Индии, они будут проводиться по всей стране, сообщают РИА Новости со ссылкой на издание Indian Express.
"Правительствам штатов и союзных территорий было поручено включить сирены оповещения о воздушной тревоге, внедрить протоколы отключения электроэнергии в определенных районах и обучить гражданских лиц, включая студентов, мерам безопасности, которые необходимо соблюдать во время потенциальных воздушных или наземных атак", - сообщает издание.
Учения пройдут в 244 округах в индийских штатах и затронут крупнейшие города страны - Нью-Дели, Мумбаи и другие. В частности, в Нью-Дели планируется отключение электричества с 20:00 до 20:15 местного времени (17:30 - 17:45 мск).
Учения проходят на фоне начатой минобороны Индии операцию "Синдур". В ночь на 7 мая индийские военные нанесли удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.