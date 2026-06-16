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Индия временно заблокировала мессенджер Telegram
Правительство Индии временно заблокировало мессенджер Telegram. Как пишет Reuters, платформа использовалась для обмана, пояснили власти.
В частности, преступные группировки использовали мессенджер, чтобы продавать поддельные ответы и обманывать студентов перед национальным вступительным экзаменом по медицине.
Экзамен пришлось отменить и назначить новую дату. Правительство страны заявило, что ограничивает доступ к Telegram до 22 июня в соответствии с законом об информационных технологиях, который дает правительству право блокировать доступ к онлайн-ресурсам "в интересах суверенитета и целостности Индии".
Индийские власти выразили официальное сожаление о неудобствах, так как Индия является крупнейшим рынком для Telegram в мире: более 104 млн пользователей.