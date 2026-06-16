Индия временно заблокировала мессенджер Telegram

Правительство Индии временно заблокировало мессенджер Telegram. Как пишет Reuters, платформа использовалась для обмана, пояснили власти.

В частности, преступные группировки использовали мессенджер, чтобы продавать поддельные ответы и обманывать студентов перед национальным вступительным экзаменом по медицине.

Экзамен пришлось отменить и назначить новую дату. Правительство страны заявило, что ограничивает доступ к Telegram до 22 июня в соответствии с законом об информационных технологиях, который дает правительству право блокировать доступ к онлайн-ресурсам "в интересах суверенитета и целостности Индии".