Индия высылает дипломатов, аннулирует визы пакистанцам и закрывает границу после теракта в Кашмире

Индия и Пакистан находятся на грани полноценной войны. Нью-Дели ввел ряд жестких мер, причиной которым стало недавнее массовое убийство в штате Кашмир: террористы расстреляли туристов, что привело к гибели 28 человек.

Свою причастность к этому преступлению Пакистан категорически отверг. Это не помешало Индии совершить ряд шагов: Нью-Дели высылает почти половину дипломатов, представляющих страну-соседку. Аннулированы визы, выданные пакистанцам: всем гражданам этой страны велено покинуть Индию. Закрыта сухопутная граница, Пакистану запрещена навигация в пограничных реках.