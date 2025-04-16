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Индия высылает дипломатов, аннулирует визы пакистанцам и закрывает границу после теракта в Кашмире
Индия и Пакистан находятся на грани полноценной войны. Нью-Дели ввел ряд жестких мер, причиной которым стало недавнее массовое убийство в штате Кашмир: террористы расстреляли туристов, что привело к гибели 28 человек.
Свою причастность к этому преступлению Пакистан категорически отверг. Это не помешало Индии совершить ряд шагов: Нью-Дели высылает почти половину дипломатов, представляющих страну-соседку. Аннулированы визы, выданные пакистанцам: всем гражданам этой страны велено покинуть Индию. Закрыта сухопутная граница, Пакистану запрещена навигация в пограничных реках.
В прошлый раз за этим последовали ограниченные военные операции в спорных регионах того же Кашмира. Вполне вероятно, что боевые действия в том ли ином формате могут начаться в ближайшие дни.