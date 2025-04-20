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Информационная гигиена и трудовая миграция - громкие новости уходящей недели в "Клубе редакторов"
Информационная гигиена и трудовая миграция. Самые громкие новости уходящей недели обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов".
Как работает медиаоружие? Почему тема мигрантов из Пакистана так взбудоражила интернет-пространство, хотя еще никто никуда не приехал. Вбросы через социальные сети качают общество, но мы это уже проходили. Лучше ориентироваться на факты.
Почему сегодня Трамп повторяет слова Александра Лукашенко десятилетней давности? Все подробности - в "Клубе редакторов". Смотрите новый выпуск сразу после "Панорамы".