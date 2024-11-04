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Инцидент с краской и митинги: в Грузии официально объявлены итоги парламентских выборов
Запад снова качает Грузию по методичкам цветных революций.
16 ноября в стране были официально объявлены итоги парламентских выборов, на которых победила правящая "Грузинская мечта". А у здания ЦИК ожидаемо проходил митинг оппозиции.
Собравшиеся попытались прорваться на территорию, стучали камнями по воротам, атаковали полицию, мешали движению транспорта. Стражи порядка в итоге разогнали толпу. Есть задержанные.
Заседание прошло неспокойно - на главу ЦИК было совершено нападение. Местный оппозиционер Давид Киртадзе облил его краской. Тот пострадал, но продолжил заседание в наглазной повязке. МВД Грузии возбудило уголовное дело.
В центр Тбилиси стянуты дополнительные отряды полиции. При этом западные страны сейчас толкают Грузию начать прямой военный конфликт с Россией, об этом заявил мэр Тбилиси Кахабер Каладзе в интервью местному телеканалу.
Ранее о таких требованиях Запада рассказал бывший премьер республики Бидзина Иванишвили. Последствия такого шага, как подчеркивают в правящей партии Грузии, были бы катастрофическими для республики. А задача руководства - сохранить в стране мир.
И сегодня стало известно, что ЕС обсудит меры давления на Грузию 18 ноября. Как заявили в Брюсселе, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза будут вырабатывать шаги по возвращению Тбилиси на путь евроинтеграции.
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