Запад снова качает Грузию по методичкам цветных революций.

16 ноября в стране были официально объявлены итоги парламентских выборов, на которых победила правящая "Грузинская мечта". А у здания ЦИК ожидаемо проходил митинг оппозиции.

Собравшиеся попытались прорваться на территорию, стучали камнями по воротам, атаковали полицию, мешали движению транспорта. Стражи порядка в итоге разогнали толпу. Есть задержанные.

Заседание прошло неспокойно - на главу ЦИК было совершено нападение. Местный оппозиционер Давид Киртадзе облил его краской. Тот пострадал, но продолжил заседание в наглазной повязке. МВД Грузии возбудило уголовное дело.

Фото ТАСС

В центр Тбилиси стянуты дополнительные отряды полиции. При этом западные страны сейчас толкают Грузию начать прямой военный конфликт с Россией, об этом заявил мэр Тбилиси Кахабер Каладзе в интервью местному телеканалу.

Ранее о таких требованиях Запада рассказал бывший премьер республики Бидзина Иванишвили. Последствия такого шага, как подчеркивают в правящей партии Грузии, были бы катастрофическими для республики. А задача руководства - сохранить в стране мир.