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Ирак пожаловался в СБ ООН на нарушение Израилем воздушного пространства
Автор:Редакция news.by
Ирак обратился с жалобой в Совет Безопасности ООН в связи с использованием Израилем воздушного пространства республики в ходе операции по нанесению ударов по Ирану. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте иракского МИД.
"Республика Ирак подала официальную жалобу в СБ ООН, в которой решительно осудила нарушение израильской стороной иракского воздушного пространства и его использование для совершения военных атак в регионе", - отмечается в тексте.