Иран и США близки к заключению соглашения

Иран и Соединенные Штаты близки к заключению соглашения об урегулировании затяжного конфликта на Ближнем Востоке - документ может быть подписан дистанционно в ближайшие дни. Глава иранского МИД Аббас Аракчи подтвердил готовность сторон зафиксировать договоренности в цифровом формате.

Сообщается, что по условиям готовящегося меморандума Вашингтон обязуется полностью снять морскую блокаду, разблокировать замороженные активы Ирана и гарантировать свободное судоходство в Ормузском проливе. Одним из важнейших, по словам иранского дипломата, достижений, стала гарантия взаимного уважения суверенитета.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:

"Впервые за 47 лет Соединенные Штаты прямо выразили уважение к суверенитету Ирана, упомянули об этом в письменном виде и попросили нас в ответ уважать суверенитет Соединенных Штатов. Это полностью соответствует принципу равенства. Я считаю, что это одно из самых важных положений соглашения: уважение к Исламской Республике Иран и ее суверенитету".